Выборгский район отмечает годовщину воссоединения Крыма с Россией

Мероприятия, посвященные 5-летию с момента официального вступления Крыма в состав Российской Федерации, будут проходить в поселениях Выборгского района в течение всей недели.

В минувшие выходные в поселениях Выборгского района начались мероприятия, посвященные 5-летию воссоединения Крыма с Россией. Среди них книжные и фото- выставки, беседы и круглые столы, просмотры фильмов об истории и культуре Крымского полуострова. Также были организованы спортивные состязания, молодежные акции и флешмобы "Мы вместе!".

В понедельник, 18 марта, в Выборге прошел митинг-концерт, посвященный годовщине воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Россией. В зале Дворца культуры в исполнении вокального коллектива "Хор Русской Армии" (Санкт-Петербурга) прозвучали отечественные музыкальные произведения ХХ века.

Мероприятия, посвященные 5-летию с момента официального вступления Крыма в состав Российской Федерации, будут проходить в поселениях Выборгского района в течение всей недели.

Так, в образовательных учреждениях продолжатся уроки мужества и конкурсы рисунков.

20 марта в г. Каменногорске (Каменногорское городское поселение) совет молодёжи проведет социологический опрос горожан на тему: "Республика Крым и Россия: прошлое и будущее".

22 марта в Доме культуры п. Торфяновка (Селезневское сельское поселение) пройдет презентация "Крым - мы вместе!".

В п. Ильичево (Первомайское сельское поселение) состоятся турниры по шахматам и настольному теннису.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО