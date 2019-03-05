Выборгский район и Республика Татарстан налаживают связи

В ходе переговоров Ренат Валиуллин выразил надежду на вовлечение Выборгского района в формирование межмуниципальных связей.

Сегодня, 5 марта, в администрации Выборгского района Ленинградской области состоялись переговоры о возможностях многостороннего сотрудничества между муниципальными образованиями Выборгского района и Республики Татарстан.

Глава администрации Геннадий Орлов и постоянный представитель Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин обсудили перспективы взаимодействия двух регионов.

Было отмечено, что в Ленинградской области эффективно реализуется соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В ходе переговоров Ренат Валиуллин выразил надежду на вовлечение Выборгского района в формирование межмуниципальных связей.

Наша встреча с главой администрации Выборгского района была посвящена выстраиванию горизонтальных межмуниципальных соглашений и отношений. Такие отношения меду районами Ленинградской области и районами Республики Татарстан уже работают. В настоящее время представительство Татарстана в Ленобласти выступает с инициативой создания побратимских связей. С главой администрации Выборгского района мы проговорили возможности и перспективы реализации этих планов и нашли точки пересечения интересов в туристическом и торгово-экономическом направлениях. Думаю, что это начало большого пути, и оно будет иметь очень положительный результат. отметил Ренат Накифович

В планах участников встречи подписание соглашения о сотрудничестве.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области