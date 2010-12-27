Выборгский район активно застраивается

За последние четыре года построено более 439 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. Из них 80% - это индивидуальное жилищное строительство.

Выборгский район на протяжении ряда лет активно застраивается. Ежегодно возводится более 100 тысяч квадратных метров жилья.

За период с 2015 года по 2018 год 313 семей, состоящих на очереди, улучшили жилищные условия. Жилищный фонд увеличился на 4 тысячи квартир. За последние четыре года построено более 439 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. Из них 80% - это индивидуальное жилищное строительство.

Выборгский район является одним из лидеров среди муниципальных образований области по бесплатному предоставлению земельных участков отдельным категориям граждан в соответствии с областным законом № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области".

В прошлом году на территории района были сформированы 250 земельных участков. В этом году запланировано формирование еще 250 участков на территории всех городских и сельских поселений. В соответствии с областным законом сформированные земельные участки в первую очередь предоставляются многодетным семьям.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

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