Выборгский пенсионер лишился оружия во время падения в полынью

Мужчина благополучно выбрался из западни, однако ружье спасти не удалось.

Пенсионер из Выборга потерял ружье, после того, как упал в полынью во время во время по Финскому заливу. Об этом рассказали представители правоохранительных органов.

Мужчина обратился в полицию в минувший четверг, 4 апреля.

Оружие калибра 12/70 вместе с владельцем упало в полынью в районе бухты Ключевая в Финском заливе. Произошло это примерно неделю назад - 31 марта. Мужчина благополучно выбрался, а ружье достать не получилось — слишком глубоко.

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