Выборгские ветеринары отказали в лечении раненой чайке

Сейчас чайка находится у неравнодушной женщины на балконе, поскольку в квартире ее держать опасно — там живут три кота. Выборгские ветклиники в лечении птицы отказали, советуя найти врачей в Петербурге.

Выборгские ветеринары отказываются помогать раненой чайке и отправляют несчастное животное в Петербург.

Сегодня, 29 апреля, жительница Выборга нашла рядом с проезжей частью между домами 39 и 41 по улице Гагарина чайку со сломанным крылом. Женщина отвезла ее в ветеринарную клинику, однако ей в помощи отказали.

Так, в городской ветеринарной клинике специалисты женщине порекомендовали отправиться в Петербург за помощью. Другие выборгские ветклиники в помощи также отказали.

Примечательно, что, когда женщина обнаружила чайку, то сразу же отправилась за коробкой для нее. Тем временем, птицу сторожил в одном из подъездов мальчик по имени Миша. Вскоре, когда коробка была на месте, аккуратно пересадить в нее чайку помог незнакомый мужчина.

Сейчас чайка находится у неравнодушной женщины на балконе, поскольку в квартире ее держать опасно — там живут три кота. В связи с этим, женщина не может долго держать птицу у себя дома. А самостоятельно оказывать ей помощь — опасно, так как можно навредить еще сильнее, считает женщина.

Тем не менее, на призывы о помощи откликнулись неравнодушные люди в соцсети "ВКонтакте", которые помогли советом. Так, одна девушка порекомендовала искать помощь через интернет у петербургских кураторов. Другой пользователь порекомендовал наложить шину.