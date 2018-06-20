Выборгские тхэквондисты взяли серебро на региональных соревнованиях "Кубок Ястреба"

Город Выборг, а заодно и всю Ленинградскую область представляли спортсмены клуба ЮНИОР под руководством Рогалева Антона.

В минувшее воскресенье, 31 марта, в Санкт-Петербурге состоялись ежегодные региональные соревнования по тхэквондо "Кубок Ястреба". В них приняли участие 12 клубов Санкт-Петербурга, включая таких флагманов питерского спорта, как клубы "Чируги" и "Ястреб", а также спортсмены из Ленинградской и Новгородской областей.

Город Выборг, а заодно и всю Ленинградскую область представляли спортсмены клуба ЮНИОР под руководством Рогалева Антона. Отметим, что выборгский клуб "Юниор" курируется комитетом спорта, культуры, молодежной политики и туризма администрации МО "Выборгский район".

По результатам соревновательного дня, у Клинового Ильи сразу две награды - бронза по техническим комплексам, а также серебро в спарринге (поединках); Кавецкая Дарья стала серебряной призеркой по спаррингу; самый маленький участник команды, дебютант соревнований Торхов Кирилл стал бронзовым призером по техническим комплексам. Также для первого раза хорошо выступил еще один дебютант соревнований - Дубков Даниил, который в многочисленной категории смог дойти до полуфинала по техническим комплексам. Немного не повезло Мочульскому Михаилу, который при большом количестве спортсменов в категории, вошел в десятку лучших.

Отдельно стоит отметить большую конкуренцию на соревнованиях, так как в некоторых категориях количество участников перешагивало за 20 человек.

Источник: паблик соцсети "ВКонтакте" "Интересный Выборг"