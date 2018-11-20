Выборгские спортсмены взяли 8 золотых медалей на областном Первенстве по тхэквондо

В общей сложности, в состязании участвовали 80 юных тхэквондистов.

В минувший вторник, 26 января, в селении им. Морозова состоялось областное Первенство по тхэквондо. Об этом сообщает сетевое издание "Реквизит".

В общей сложности, в состязании участвовали 80 юных тхэквондистов, из которых 15 были воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит" города Выборга.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит" завоевали 8 золотых наград, а именно Александр Макулов, Алёна Басова, Андрей Филиппов, Егор Дробышев, Владислав Зексель, Артём Аносенко, Александр Попов и Артур Гасанов. Серебряными призёрами стали Юрий Петлин, Денис Давыдов, Алла и Данила Дмитренко и Сергей Владимиров. Бронзу взял Данила Варанкин.

Бессмеными наставниками ребят являются Денис Топузиди и Дмитрий Попов.

Правительство региона также пожелало ребятам добиваться новых успехов и намеченных целей в спорте, а также не останавливаться на достигнутом. В свою очередь власти района будут всячески способствовать прогрессу спортсменов.

Источник: сетевое издание "Реквизит"