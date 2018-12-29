Выборгские школьники стали бронзовыми призерами Регионального чемпионата JuniorSkills

В соревнованиях участвовало 120 школьников в возрасте от 10 до 17 лет из разных образовательных учреждений Ленинградской области.

Стали известны итоги III Регионального чемпионата JuniorSkills, который проходил на базе Кировского политехнического техникума с 24 по 27 января этого года.

В соревнованиях участвовало 120 школьников в возрасте от 10 до 17 лет из разных образовательных учреждений Ленинградской области.

Выборгский район представили 8 команд – учащиеся гимназии №11, школ №12, №14 и №37, Первомайского центра образования, а также воспитанники Дворца творчества.

Юные эрудиты продемонстрировали свое мастерство в четырех из девяти предложенных направлений: "Медиакоммуникации", "Интернет вещей", "Мехатроника" и "Мобильная робототехника". По итогам регионального этапа чемпионата выборгские школьники стали бронзовыми призерами.

В этом числе представители гимназии №11 – Елизавета Евсеева и Алина Скорюкова ("Медиакоммуникации" 14+), школы №37 – Александр Уваров и Роман Комаров ("Интернет вещей" 14+), Дворца творчества - Тимур Мехбалиев и Валерия Уварова, учащиеся школы № 7 ("Медиакоммуникации" 10+).

источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО