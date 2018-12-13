Выборгские бизнесмены посоревнуются в конкурсе "Бизнес-признание"

Конкурс пройдет с 17 по 24 мая в рамках Недели предпринимательства Ленинградской области.

Начался прием заявок на ежегодный конкурс "Бизнес-признание" для субъектов малого и среднего бизнеса Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Конкурс пройдет с 17 по 24 мая в рамках Недели предпринимательства Ленинградской области.

Бизнесмены региона могут побороться за звание лучших в номинациях: "женский проект", "проект в сфере здорового образа жизни", "бизнес в сфере нестационарной торговли", "стартап в сфере производства сувениров", "экофермер Ленинградской области", "бизнес в сфере развития комфортной городской среды", "бизнес в сфере экологии".

Победители в каждой номинации будут награждены грантами в форме субсидий в размере 100 тыс. руб. За второе место размер гранта составит 70 тыс. руб., за третье – 40 тыс. руб.

Кроме того, в рамках Недели предпринимательства состоятся мастер-классы и тренинги, квесты, круглые столы, деловые игры. Принять участие в них смогут все желающие.

Прием заявок на участие в конкурсном отборе продлится до 15 мая.

Подробная информация об участии в конкурсе размещена на портале Фонда поддержки предпринимательства.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО