Привет, весна! Прощай, подвеска! В фокусе – ремонт дорог

Редакция Piter.TV узнала, когда закроют ямы и приведут в порядок дороги.

Весной на дорогах растут ямы. Состояние дорог после схода снега ухудшается, что, естественно, не нравится всем водителям.

Возмущенные посты в соцсетях размещают жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Везде ситуация примерно одинаковая: вместе со снегом сходит асфальт.

Редакция Piter.TV узнала, когда закроют ямы и приведут в порядок дороги. Смеем предположить, что идеальными дороги в России, наверное, не будут никогда. Но восстанавливающий ремонт уже начинается. А капитальный администрации стараются провести теперь летом, а не осенью, как раньше.

К примеру, в Выборге в ближайшее время начнется поддерживающий ремонт дорог. Работы пройдут в рамках исполнения обязательств по содержанию дорог города Выборга. Поврежденное асфальтовое покрытие в Выборге будут восстанавливать.

Максимальный приоритет будет уделен дорогам участкам с интенсивным автотранспортным движением. Удаление ям будет проведено методом холодного асфальтирования. Чтокасается больших работ по капитальному ремонту, их запланировано провести летом. Сейчас начинаются конкурсные процедуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации Выборгского района Ленинградской области.

Кроме того, администрация Выборгского района в настоящее время требует привести в порядок колодцы ливневой канализации и своевременно организовать работы по предупреждению затопления пешеходных участков.

В частности, сегодня, в администрации Выборгского района подрядчикам, которые исполняют муниципальные контракты по содержанию дорог и общегородских территорий, рекомендовано своевременно провести работы по удалению валов наледи, прочистке ливневых стоков, уборке с обочин отсева.

Вскрывайте ледяные валы, делайте стоки и выводите воду в ливневую канализацию сейчас, пока только начинается таяние снега. потребовал заместитель главы администрации Дмитрий Самойленко от руководства предприятия, исполняющего муниципальный контракт по содержанию общегородских территорий.

По поводу дорог, которые находятся на гарантийном обслуживании, дорожным комитетом администрации Выборгского района будут направлены претензии подрядчикам о выявленных дефектах.

Конкурсные процедуры по подготовке к проведению капитального ремонта должны пройти весной, чтобы дорожный ремонт начался своевременно. Список дорог, исполнители и сроки завершения контрактов будут опубликованы перед началом дорожного ремонта.

Что касается региональных дорог, глава комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Юрий Запалатский во Дворце культуры Выборга сообщил об объемах ремонта на 2019 год. В плане - обновление асфальта на участках семнадцати региональных трасс в тринадцати районах. В Выборгском районе акценты поставлены на ремонт светогорской дороги, участок дороги Зеленогорск – Приморск – Выборг.

Среди знаковых ремонтов – дорога в Старую Ладогу, продолжение ремонта дороги Сосновый Бор – Глобицы, трассы Ульяновка – Отрадное и др. Кроме того, Ленинградская область стала участником национального проекта "Безопасные и качественные дороги", в рамках которого пройдут работы на наиболее загруженных магистралях. Основная цель – снизить аварийность и улучшить состояние транспортной сети регионов. В Санкт-Петербурге также определены планы по дорожному ремонту. Адресная программа капитального ремонта дорог Санкт-Петербурга на 2019 и плановый период 2020 – 2021 годов опубликована на официальном портале СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства".

В 2019 году продолжится ремонт Ярославского пр., ул. Салова от Софийской ул. до Волковского пр., Шлисельбургского шоссе от Петрозаводского шоссе до ул. Пролетарской Победы, Складской ул., Парашютной ул. (этап 1) и Среднеохинского пр. от Красногвардейской пл. до Крюковой ул. (трамвайные пути).

Планируется начать работы по капитальному ремонту 7 новых адресов: Индустриальный пр. (напротив д. 40), шоссе Революции, Рощинская ул. от Ялтинской ул. до линии Варшавской железной дороги, Корабельная ул., ул. Профессора Попова и другие.

Автор: Анна Литик

Фото: "Интересный Выборг"