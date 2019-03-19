В Выборге стартовал фестиваль-конкурс "Выборгская весна-2019"

Конкурс проводится среди учащихся Школ искусств Выборгского района уже более 20 лет.

Участниками "Выборгской весны-2019" стали юные исполнители различных музыкальных отделений: клавишных, струнных, духовых и народных инструментов. Также, в рамках фестиваля, продемонстрируют свои таланты детские хоровые коллективы.

Дети знают про этот конкурс и трудятся с начала учебного года. В этом году в конкурсе принимают участие более 500 детей со всего района. Инна Сапогова, директор Школы искусств г. Выборга

Сегодня, 19 марта, фестиваль открыли конкурсанты, представляющие фортепианное отделение. Участники со всей ответственностью подошли к подготовке к конкурсу.

Много занимаюсь, ведь нужно отработать все. Иногда я у бабушки занимаюсь - у нее старинное пианино. А дома у меня электронное пианино Милана Калюжная, участница фестиваля

По итогам конкурса, в каждой номинации будут определены победители, которые получат награды и полезные призы.

Видео и фото: Piter.TV