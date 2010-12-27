Выборгская таможня ведет статистику торговли со странами Евразийского экономического союза

Выборгская таможня рассказала о предоставлении статистической формы учета перемещения товаров в рамках взаимной торговли Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 № 1329 "Об организации ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза" и правилами ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза, в таможенных органах организован прием и регистрация статистических форм.

Исходя из Правил, российское лицо (заявитель) обязано не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором произведены отгрузка товаров со склада или получение товаров на склад, представлять таможенному органу, в регионе деятельности которого оно состоит на учете в налоговом органе, статистическую форму, содержащую достоверные сведения. Статистическая форма заполняется с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте ФТС России, и представляется в электронном виде или на бумажном носителе за отчетный месяц, в котором осуществлялась отгрузка или получение товаров, по нескольким отгрузкам (получениям) товаров, отгруженных (полученных) на одних и тех же условиях в рамках одного контракта (договора) (при наличии), или отдельно по каждой отгрузке (получению) товаров. Датой представления статистической формы в электронном виде считается дата ее отправки посредством сети Интернет, а на бумажном носителе — дата отправки по почте заказным письмом, указанная на почтовом штемпеле, либо дата фактической передачи в таможенный орган, то есть дата регистрации в таможенном органе в соответствии с установленными правилами делопроизводства.

Федеральная таможенная служба России призывает участников ВЭД шире использовать электронную подпись для представления статистических форм учета перемещения товаров в рамках взаимной торговли Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС через официальный Интернет-сайт ФТС России.

Участник ВЭД, имеющий действующий (валидный) ключ электронной подписи, квалифицированный сертификат проверки которого выдан удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России, для представления налоговой и бухгалтерской отчетности в налоговый орган, может использовать указанную электронную подпись для заверения статистических форм учета перемещения товаров, представляемых в таможенные органы.

В 2018 году Выборгской таможней зарегистрировано 2637 статистических форм, из них 81,5% с применением электронно-цифровой подписи, 18,5% на бумажном носителе.

Выборгская таможня совместно с ФНС России регулярно проводит проверочные мероприятия, в ходе которых выявляются участники ВЭД, которые нарушают законодательство РФ, не предоставляют статистические формы учета перемещения товаров в таможенные органы, либо представляют статистические формы в таможенные органы с нарушением сроков.

29 января 2017 года вступили в силу изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), внесенные Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 510-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 104 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

В случае нарушения порядка представления статистических форм законом предусмотрено привлечение лиц к административной ответственности по статье 19.7.13 КоАП РФ. Непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров либо представление статистической формы, содержащей недостоверные сведения, влечёт наложение административного штрафа: на должностных лиц - в размере от 10 000 до 15 000 руб., на юридических лиц - в размере от 20 000 до 50 000 руб. При повторном совершении правонарушения сумма штрафа увеличивается для должностных лиц - до 20 000 – 30 000 руб., для юридических лиц - до 50 000 – 100 000 руб. Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение порядка представления статистических форм в таможенные органы устанавливается равным 1 году со дня совершения правонарушения.

Индивидуальные предприниматели несут административную ответственность как юридические лица.

Лицо освобождается от административной ответственности за правонарушение, предусмотренное статьёй 19.7.13 КоАП РФ, в случае добровольного, своевременного (до выявления таможенным органом административного правонарушения) представления в таможенный орган заявления об аннулировании статистической формы, содержащей недостоверные сведения, с одновременным представлением новой статистической формы с достоверными сведениями.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 19.7.13 КоАП РФ, возлагается на таможенные органы.

Из представленных в Выборгскую таможню 2637 статистических форм учета перемещения товаров по выявленным нарушениям порядка представления статистических форм таможней составлено более 30 протоколов об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов превысила 400 тысяч рублей.

Источник: пресс-служба Выборгской таможни