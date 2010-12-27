Выборгская таможня в ходе проверки легковушки выявила тайник с марихуаной

Инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска Торфяновка Выборгской таможни.

На многосторонний автомобильный пункт пропуска Торфяновка Выборгской таможни по направлению выезда из Российской Федерации прибыл легковой автомобиль, за рулем которого находился гражданин с двойным гражданством. Вместе с водителем из России в Финляндию следовал пассажир. Мужчины сведений о вывозимых в сопровождаемом багаже товарах, подлежащих обязательному письменному декларированию, не заявляли. Пассажирскую таможенную декларацию в таможенный орган не подавали.

Во время проведения процедуры таможенного контроля и устного опроса водителя и его пассажира у должностного лица Выборгской таможни возникли подозрения о возможном сокрытии товаров в транспортном средстве. Автомобиль был направлен в бокс углубленного таможенного досмотра.

Процедура проводилась совместно со специалистом-кинологом с применением служебной собаки породы лабрадор-ретривер по кличке "Лорд Ли Грей", обученной на поиск наркотических средств. В процессе осмотра собака обозначила присутствие наркотика в досматриваемом транспортном средстве. Тогда было принято решение направить машину на досмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

В результате выяснилось, что в багажном отделении в специально оборудованном тайнике перемещается "секретный" сверток с неустановленным веществом зеленого цвета. Обнаруженное вещество предположительно растительного происхождения и имеет резкий характерный запах.

Изъятое вещество, вес которого составляет 430 граммов, является наркотическим средством – марихуаной. следует вывод из экспертного заключения Экспертно-исследовательского отдела №3 города Выборга

По итогам комплекса совместных мероприятий установлено, что к контрабанде выявленного наркотического средства причастен водитель автомобиля. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ".

Данной статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Источник: пресс-служба Выборгской таможни