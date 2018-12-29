В Выборгской таможне на протяжении 24 лет работают психологи

На протяжении двадцати четырех лет в составе кадровых подразделений Федеральной таможенной службы работают психологи-таможенники.

По мнению ученых 21 век – это век психологии, так как во всех сферах профессиональной деятельности многократно возрастает роль человеческого фактора. Успешность и эффективность труда во многом определяется личностным потенциалом людей. Поэтому применение психологических знаний становится, как никогда актуальным. В наши дни психология заняла своё достойное место в политике, бизнесе, экономике, искусстве, спорте.

На протяжении двадцати четырех лет в составе кадровых подразделений Федеральной таможенной службы работают психологи-таможенники. Для психологов Выборгской таможни это годы творческого поиска и обучения, реальных дел и результатов. Психологическая работа в таможне сопровождает все направления кадровой работы и имеет практическое значение в решении многих вопросов.

Открытость, оптимизм, готовность к сотрудничеству, терпимость и доброжелательность являются основными компетенциями психологов, позволяющими решать сложные, а порой и экстремальные задачи. Психологи проходят циклы психологической подготовки, повышающие уровень квалификации и способствующие более профессиональному подходу к проблемам таможенной службы.

В психологической работе существует несколько основных направлений.

Отбор кандидатов на службу в таможенные органы осуществляется с обязательным проведением психологического обследования. Задачей профессионально-психологического изучения кандидата является определение соответствия его индивидуальных качеств требованиям деятельности. В течение 2018 года психологами Выборгской таможни на этапе приема проведена работа с 132 кандидатами на службу и работу, в результате которой даны рекомендации по профессиональной ориентации.

С 2010 года в практику внедрены проверочные мероприятия с использованием компьютерного полиграфа для отбора кандидатов на службу и проверки служебной деятельности должностных лиц. Такое психологическое обследование позволяет всесторонне оценить профессиональные и личностные качества должностных лиц, а также дать оценку их дальнейшему развитию. В этом направлении психологами ведется системная работа с сотрудниками подразделений, использующими оружие в процессе несения службы, проводятся психодиагностические обследования для допуска к несению службы с табельным оружием. За 2018 год выборгскими психологами-таможенниками проведено 37 проверочных исследований с применением полиграфа в отношении кандидатов и должностных лиц.

Одним из актуальных направлений по вопросам деятельности таможенных органов является оценка уровня эффективности применяемых антикоррупционных мер, направленных на предупреждение и профилактику коррупционных явлений. В 2018 году с участием должностных лиц таможни и подконтрольных лиц психологами проведено четыре исследования, которые были направлены на изучение причин возникновения коррупционных явлений и отношения к ним таможенников.

В связи с повышением в таможенных органах требований к профессионализму, общему уровню культуры, необходимости работы в команде, навыкам принятия решения и к личным качествам должностных лиц, психологическая подготовка стала важной частью общей профессиональной подготовки должностных лиц.

В Выборгской таможне психологи ежегодно проводят занятия, направленные на развитие компетенций, необходимых в профессиональной деятельности должностных лиц таможенных постов на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска. Так, например, в прошлом году в таможне проводился курс тренингов "Развитие профессиональных компетенций", "Выявление потенциальных признаков провоза контрабанды", "Этика делового общения". Занятия проводились для профессиональной подготовки должностных лиц и руководящего состава в форме семинаров-совещаний и лекций. Кроме того, психологами проводились тренинги для развития коммуникативных и управленческих навыков, стрессоустойчивости, умений эффективно работать в напряженных условиях, требующих повышенной концентрации внимания.

Меняются условия, продолжается реформирование таможенной системы, жизненно важными остаются социальные вопросы. Эти факторы определяют для психологов Выборгской таможни новые направления деятельности, стимулируют к поиску новых подходов и к достижению практических результатов. Психологи-таможенники готовы идти вперед, меняясь и совершенствуясь профессионально вместе с таможенной службой!

Пресс-секретарь Выборгской таможни