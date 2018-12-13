Выборгская Коллегия адвокатов прокомментировала приговор Александра Кокорина и Павла Мамаева

Редакция Piter.TV обратилась к Ивану Пашинцеву из Коллегии адвокатов города Выборга с просьбой прокомментировать данный приговор.

Суд приговорил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам. Первый получил год и шесть месяцев колонии общего режима, второй год и пять месяцев общего режима.

День, проведенный в СИЗО, засчитывается за полтора в колонии. 10 мая с момента ареста Кокорина и Мамаева исполнилось 7 месяцев. Это означает, что с точки зрения закона они уже отбыли в заключении 10,5 месяца. Таким образом, Кокорину останется отсидеть 7,5 месяца, а Мамаеву – 6,5 месяца .

Напомним, что осужденные стали участниками двух конфликтов в центре Москвы в октябре 2018 года. Сначала компания избила водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Затем молодые люди переместились в кафе, где напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака. Кроме того, в результате драки в заведении пострадал гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин.

Редакция Piter.TV обратилась к Ивану Пашинцеву из Коллегии адвокатов г. Выборга с просьбой прокомментировать данный приговор.

Конечно, если бы не известность дела, то приговор мог бы быть иным. А если говорить точнее, то известность не только футболистов, но и потерпевших. Когда Кокорина и Мамаева задержали и им была избрана мера пресечения, то в эфире на ТВ Василий Уткин сообщил, что ему известно, что это не первый случай подобных хулиганств со стороны футболистов. То есть они уже привыкли быть безнаказанными, и возможно остались бы таковыми и в этот раз, если бы не известность не только их самих, но и потерпевших. Приговор, который им вынесли, вполне соотносится с законом, так как им было предъявлено обвинение не только по статье "Хулиганство", но и "Побои". Это послужило отягчающим обстоятельством. Приговор получился, как говорится "и нашим и вашим". Так как футболисты уже отсидели половину срока в СИЗО и сейчас еще будет иметь право на УДО (Условно-досрочное освобождение).

Источник: sportsweek.org