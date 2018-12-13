Выборг - инициативы жителей воплощаются: на улице Гагарина появился новый детский городок

Редакция "Piter.TV" узнала, много ли в Выборге объектов, построенных по инициативам граждан.

В Выборге становится все больше детских площадок с резиновым покрытием. Недавно красивый детский городок установили на ул. Гагарина, у домов № 51, 53, 55, 57. Как сообщают жители, территория обустроена по их инициативе. Помимо красивого детского комплекса будут установлены еще спортивные уличные тренажеры.

Редакция "Piter.TV" узнала, много ли в Выборге объектов, построенных по инициативам граждан. А также - как простые жители могут повлиять на благоустройство своих придомовых территорий.

В последние годы все больше предложений, выдвинутых жителями по благоустройству, воплощаются в жизнь. Работа идет по двум направлениям: по программе "Комфортная среда" и областному закону № 3-оз, который имеет сложное название: "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области". Финансирование осуществляется государством.

Как сообщает пресс-служба администрации Выборгского района, лидер в этом направлении, конечно, программа "Комфортная среда". Ее суть как раз и заключается в том, чтобы благоустройство населенных пунктов осуществлялось по проектам, которые предлагают сами жители. Эта программа действует на территории Ленобласти с 2017 года, финансируется из трех источников: федерального, областного и муниципального бюджетов. За 2 года в Выборге построено 28 новых объектов, из которых 22 двора и 6 общегородских территории. В Выборгском районе построено более полусотни объектов: спортивных и детских площадок, парков, скверов.

Программа "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления…" финансируется только из 2 источников: областного и муниципального бюджетов, поэтому ее объем меньше. Но она также воплощает проекты жителей в жизнь, в сельских поселениях – с 2012 года, в административных центрах – с 2015 года.

Ежегодно в Выборге благоустраивают по 2 объекта. В частности, в этом году: двор на ул. Гагарина, 51, 53, 57. Кроме того, в составе муниципальной программы: обустройство детского городка по адресу: г. Выборг, проспект Победы, во дворе перед домами № 12 и № 14. Работы запланированы на 3 квартал текущего года.

В Выборге работают 2 инициативные комиссии, которые состоят непосредственно из местных жителей. Основная задача инициативных комиссий – отбор и разработка проектов по предложениям жителей. Здесь очень важна и необходима продуктивная взаимосвязь жителей, инициативных комиссий и администрации муниципального образования. Это возможно благодаря депутатам. В частности, на ул. Гагарина, благодаря депутату этой территории Александру Петрову, все участники процесса отработали слаженно, что привело к воплощению проекта. председатель комитета по внутренней политике и международным связям администрации Выборгского района Марк Карвелис

Когда поступают проекты, администрации формируют пакет документов и направляют в правительство Ленинградской области. Там проекты проходят конкурсный отбор, и, если проект признан достойным и необходимым, он получает субсидию и реализуется. Инициативные предложения включаются в муниципальную программу.

На 2019 год финансирование на Выборг составляет более 3 миллионов рублей. В 2018 году сумма была примерно такой же.

В 2018 году были поставлены две красивые детские площадкам по предложениям, поступившим от жителей: в районе домов №№ 53а и 51 по Ленинградскому шоссе и домов № 27, № 29, корп.1 и № 29, корп.2 по ул. Рубежная г. Выборг.

Такие перемены реальны в каждом дворе. В Ленинградской области уделяется особое внимание развитию местного самоуправления путем предоставления господдержки содействию участию жителей в осуществлении проектов благоустройства. Средства направляются на решение небольших, но очень важных вопросов для сельских населенных пунктов и административных центров поселений. Ленобласть готова выделять финансирование на ремонт проездов, дорог, замену ламп уличного освещения, установку уличных фонарей, детских площадок, контейнеров и других объектов. Работа идет как в городских, так и сельских поселениях.

В 2018 году в Выборгском районе по инициативам жителей было реализовано более 70 проектов.

В 2019 году наибольший объем субсидирования направлен на реализацию проектов жителей Выборга, Рощинского, Светогорского, Полянского, Красносельского поселений.

Автор: Анна Литик