Праздничные мероприятия пройдут на Батарейной горе, с 12.00 до 15.00 часов.

В воскресенье, 26 мая, в Выборге пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню пограничника. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, которая проследит за проведением торжеств.

Гости праздника увидят показательные выступления сотрудников пограничной службы в Выборге, инструкторов боевой системы ТАКИБО, концертную программу творческих коллективов Выборгского района.

В торжественной части программы планируют принять участие начальник Службы города Выборга ПУ ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерал-майор Андрей Самороков и председатель Совета ветеранов Выборгской пограничной службы Григорий Ткаченко.

Праздничные мероприятия пройдут на Батарейной горе, с 12.00 до 15.00 часов.

Будут работать пункты общественного питания и сувенирной продукции.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: foto-planeta.com