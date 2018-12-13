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Выборг встречает Первомай массовыми субботниками
Сегодня, 19:31
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KaterinaKono13

Выборг встречает Первомай массовыми субботниками

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Администрация Выборгского района поддерживает своим трудовым участием активность жителей Выборга. В эти дни сотрудники различных комитетов очистят от мусора ряд территорий в Центральном, Петровском, Промышленном микрорайонах.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню весны и труда, в Выборге встречают массовыми субботниками.

Отдел благоустройства администрации Выборгского района сообщает, что наибольшее количество заявок от предприятий и организаций было подано на 29 и 30 апреля. Более 300 человек выйдут на субботники. 

Администрация Выборгского района поддерживает своим трудовым участием активность жителей Выборга. В эти дни сотрудники различных комитетов очистят от мусора ряд территорий в Центральном, Петровском, Промышленном микрорайонах.

Отметим, что многие жители Выборга уже внесли свой вклад в благоустройство родного города.

За период с 19 по 28 апреля 1367 приняли участие в субботниках.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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