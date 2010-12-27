Выборг возглавил топ-5 малых городов для отдыха на 23 февраля

Опрос был проведен среди пользователей сервиса бронирования отелей Tvil.ru.

По результатам всероссийского голосования Выборг сочли наиболее подходящим малым городом для отдыха россиян в День защитника Отечества. Опрос был проведен среди пользователей сервиса бронирования отелей Tvil.ru.

Дешевле всего проживание в февральские праздники обходится в Вологодской области, дороже — в Подмосковье. отмечает оператор "Tvil.ru"

Голосование проводилось в период с двадцать второго по двадцать четвертое февраля. Напомним, в сам праздник, 23 февраля, на территории Выборга и района будут проводиться торжественные мероприятия, концерты, выставки.

Фото: @bond.aleksey