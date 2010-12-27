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Выборг возглавил топ-5 малых городов для отдыха на 23 февраля
Сегодня, 13:36
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KaterinaKono13

Выборг возглавил топ-5 малых городов для отдыха на 23 февраля

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Опрос был проведен среди пользователей сервиса бронирования отелей Tvil.ru.

По результатам всероссийского голосования Выборг сочли наиболее подходящим малым городом для отдыха россиян в День защитника Отечества. Опрос был проведен среди пользователей сервиса бронирования отелей Tvil.ru.

Дешевле всего проживание в февральские праздники обходится в Вологодской области, дороже — в Подмосковье.

отмечает оператор "Tvil.ru"

Голосование проводилось в период с двадцать второго по двадцать четвертое февраля. Напомним, в сам праздник, 23 февраля, на территории Выборга и района будут проводиться торжественные мероприятия, концерты, выставки. 

Фото: @bond.aleksey

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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