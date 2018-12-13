Видео: Выборг украсили ко Дню Победы

Мобильный репортаж Piter.TV из центра Выборгского района.

Выборг готовится отпраздновать 1 мая и День Победы. Накануне весенних праздников город активно украшают и подгатавливают к этим датам. Канал Piter.TV зафиксировал перемены в центре города.

За последние дни на главных улицах Выборга установлены десятки праздничных элементов оформления. Среди них - растяжки, штандарты, флажки, флагштоки и баннеры с социальной рекламой. В нашей рубрике "видеофакт" вы сможете ознакомиться с первыми результатами по оформлению города к весенни праздникам.

По традиции, основные мероприятия Дня Победы в Выборге пройдут на Красной площади, Площади Выборгских полков и Рыночной площади. Уже сейчас эти объекты преобразились накануне главного исторического праздника нашей Родины.

Видео: Piter.TV