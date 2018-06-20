Выборг и Выборгский район вышли на субботники в выходные

Участниками стали представители различных общественных объединений, муниципальных администраций, депутаты, спортсмены спортивного клуба "Фаворит", управляющие компании, активные жители.

Первые субботники прошли в Выборге, Высоцке, Каменногорске, в поселках Первомайское и Перово (Гончаровское поселение).

Участниками стали представители различных общественных объединений, муниципальных администраций, депутаты, спортсмены спортивного клуба "Фаворит", управляющие компании, активные жители.

В Первомайском поселении активисты совета молодежи трудились на расчистке братских захоронений. В центре поселка прошел субботник в Перово (Гончаровское поселение).

В Каменногорске по инициативе жителей ликвидирована свалка в лесной зоне вблизи ул. Песчаная, очищен от мусора участок на озере Каменногорское (Фабричка).

В Высоцке прошла уборка прибрежной зоны. В субботнике приняли участие глава муниципального образования Игорь Ерофеев, глава администрации Сергей Сахаровский, а также представители администрации Выборгского района и депутатского корпуса МО "Город Выборг".

Общественная организация "Совет отцов Выборгского района" провела влажную уборку памятника "Т-26" и очистила территорию от мусора.

Активные жильцы и сотрудники УК "Репола" организовали уборку во дворе дома по адресу Ленинградское шоссе д. 11.

В Южном микрорайоне Выборга ряд субботников был инициирован и проведен жителями.

Период субботников в Выборгском районе продлится до 18 мая.

Минимум, что каждый может сделать для того, чтобы город был чистым и ухоженным – это хотя бы не сорить. Максимум - участвовать в таких мероприятиях.

Администрация Выборгского района обращается к жителям с просьбой сообщать о местах складирования собранного мусора. В Выборге информацию принимает отдел благоустройства районной администрации по телефону: 54-171. В остальных населенных пунктах - администрации городских и сельских поселений.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО