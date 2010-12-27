Санкции "Газпрома" обходятся Выборгу в 4 млн рублей каждые сутки

Ресурсники до сих пор отказываются идти на встречу местной администрации и простым людям. Жители уже обращаются в суды с требованием признать позицию "Газпрома" незаконной.

Выборгский район не первую неделю живет в условиях жестких санкций от "Газпром Межрегионгаз". Напомним, компания-монополист фактически отключила выборжан от поставок газа за долги. Большинство котельных работают на резервном топливе - на мазуте. "Выборгтеплоэнерго" и районная администрация занимаются решением вопроса в ежедневном режиме. Сделано уже несколько шагов навстречу "Газпрому", однако ресурсники заняли принципиальную позицию и не идут на компромисс.

Один из самых тяжелых вопросов - экономический. Работа котельных на резервном топливе - дорогое удовольствие. Ежедневно в условиях санкций ВТЭ тратит 140 тонн мазута в день - об этом Piter.TV сообщили источники в "Выборгтеплоэнерго". Если перевести на деньги, то это 4 000 000 рублей. Еще раз: 4 миллиона в сутки! Умножим на неделю - получим совсем уж страшную сумму в 28 000 000 рублей. Вот так - "Газпром" хочет, чтобы теплоэнергетики скорее расплатились с долгами, а сами же бьют по их кошельку и платежеспособности. Если бы монополист не перекрывал газ, то значительную часть от этих сумм мог бы получить от постоянного клиента в счет оплаты долгов. Но эта логика чужда специалистам из "Газпром-межрегионгаз".

Еще один важный фактор - социальный. Люди действительно страдают от санкций "Газпрома". В соцсетях часто вспоминают, как неохотно газовики отключали энергию Украине за более серьезные долги, прощали задолженности зарубежным клиентам, и задаются вопросам - почему со своими земляками монополисты работают так жестко? Жестко и жестоко: в городе уже возникали реальные проблемы с отоплением жилых домов и соцобъектов. Как результат - судебные иски против "Газпрома" от простых людей. У Piter.TV есть информация об обращении в суд жильцов дома № 2 на Промышленной улице. Они требуют признать незаконными действия Газпрома по введению ограничения подачи газа, что привело к ограничению прав жителей. Более того, администрация Первомайского поселения обратилась в областной антимонопольный комитет - под отключения там попали объекты социальной инфраструктуры. Еще одно заявление - в прокуратуру - подала администрация детского сада в Кировских дачах. Они увидели нарушения правил в отключении газа в социальных объектах. Со всеми этими исками будут работать юристы, а значит, "Газпром" вполне могут привлечь к ответственности за их "драконовские меры". Не говоря уже об имидже компании, которая обещала "исполнять мечты" своих земляков.

Что покажет суд? Встанет ли он на сторону граждан? Защитит ли простых людей от произвола монополиста? Будем ждать конкретных решений со стороны правоохранителей.

Пока же Выборг работает над решением проблемы дипломатическим путем. На днях в городе прошло очередное экстренное совещание, в рамках которого рассматривались варианты выхода из кризиса и поиск вариантов дополнительного финансирования. Не осталось в стороне и правительство Ленинградской области. Все это - шаги к окончательному выходу из газового кризиса в Выборгском районе. Правда, он вряд ли будет возможен без созидательных действий со стороны "Газпрома". Таких шагов от поставщика ресурсов в эти дни ждут тысячи простых граждан, проживающих на Выбыоргской земле.

Вместо P.S.

На этом фоне не может не беспокоить ситуация с долгами выборгских УК и ТСЖ. Еще недавно коммунальщики обещали систематически погашать задолженности. На самом же деле их долги только растут. Местами к работе с злостными неплательщиками привлечены компетентные органы, но они не торопятся принимать жесткие решения. Как результат - сумма в 100+ миллионов рублей остается одним из козырей для чиновников "Газпрома". Мол, если вы не можете разобраться со своими мелкими УК и ТСЖ, то как гарантируете нам оплату всех долгов? Впрочем, этот вопрос стоит адресовать руководителям недобросовестных управляющих организаций. Увы, они пока что в Выборге не перевелись...