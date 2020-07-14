Въезд в Чечню для туристов временно запрещен из-за коронавируса

Об этом сообщил начальник УГИБДД МВД по ЧР Идрис Черхигов

Он уточнил, что региональный оперативный штаб ввел данную меру с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции в регионе. Открытие туристического сезона в республике Черхигов считает преждевременным, так как оно может спровоцировать новые вспышки заболеваемости.

Черхигов добавил, что ситуацию с COVID-19 в Чечне на данный момент удаётся держать под контролем, риски заболеваемости минимизированы, обеспечена безопасность для граждан.

Согласно официальной статистике, в Чеченской Республике на сегодня выявлен 1851 случай заболевания, 1271 человек уже справился с болезнью, еще 28 – скончались.

Фото: pixabay.com

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