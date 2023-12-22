Въезд на ЗСД с Благодатной закроют 6 и 7 апреля

Строительство ещё одной развязки, Шкиперской, приведёт к ограничению движения по крайней правой полосе ЗСД при движении на юг.

На строительных работах на Витебской развязке временно будет ограничен въезд на ЗСД с улицы Благодатной в сторону южного участка КАД. Ограничения будут действовать с 00:00 до 7:00 6 апреля и также в тот же временной промежуток 7 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Магистраль Северной Столицы" (МСС), который является оператором платной трассы.

Строительство ещё одной развязки, Шкиперской, приведёт к ограничению движения по крайней правой полосе ЗСД при движении на юг. Работы будут проводиться с 9:00 6 апреля до 20:00 7 апреля, также с 9:00 13 апреля до 20:00 14 апреля.

Представители МСС попросили водителей соблюдать скоростной режим, который позволяет им контролировать автомобиль, а также следовать инструкциям дорожных знаков. Ограничения движения будут информироваться специальными знаками, информационными щитами и электронными табло. Съезд с ЗСД на улицу Благодатную и обратный заезд уже перекрывали в феврале из-за строительства Витебской развязки. Тогда ограничения длились несколько часов в ночь на 25 февраля.

Ранее мы сообщили о том, что две полосы КАД перекроют в районе Колтушского шоссе.

Фото: пресс-служба МСС