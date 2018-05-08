Виталий Егупов - воспоминания о войне

Ветерану Великой Отечественной войны Виталию Ивановичу Егупову 98 лет, и вместе с Piter.TV он вспоминает , как прошел через годы войны.

Виталий Иванович родился в городе Чудово, в многодетной семье. В 1940 году он был призван в ряды Красной Армии. 22 июня 41 года воинская часть, где служил Виталий Иванович, находилась в городе Остров Псковской области. Именно отсюда начался его боевой путь. В 1942 году во время выполнения военного задания 22-летний разведчик получил тяжелое ранение, после которого восстанавливался около полугода.

Не смотря на состояние здоровья, он обратился в штаб ВДВ с просьбой отправить его на фронт в десантные войска. В ответ пришел вызов в Москву, где разведчик прошел дополнительную десантную подготовку. В 1943 году Виталий Егупов принимал участие в Донбасской операции в качестве командира стрелкового парашютного отделения.

6 апреля Виталию Ивановичу исполнилось 98 лет. Ветеран с удовольствием встречается с молодежью, детьми и охотно делится мудрыми советами. Виталий уже рассуждает с друзьями о том, как встретить свои 100 лет.

После войны Виталий Иванович пошел работать на железную дорогу. Он проработал 40 лет составителем поездов на Московском вокзале. За долгую жизнь Виталий Егупов стал счастливым дедушкой. У него много внуков, которых ветеран всегда рад видеть у себя дома.

Виталий Иванович прошёл Румынию, Австрию и Венгрию. Войну старший сержант закончил под Прагой в городе Вранов. В 1945 году он участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве. Приказ о демобилизации из армии на его имя вышел лишь в 1946 году.

Мы публикуем эксклюзивное интервью героя войны и рассказ о его жизни в День Победы - 9 мая 2018 года.

Видео: Piter.TV