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Весенняя просушка региональных трасс закроет проезд для тяжелой техники в Ленобласти
Сегодня, 20:26
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KaterinaKono13

Весенняя просушка региональных трасс закроет проезд для тяжелой техники в Ленобласти

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Запрет коснется большегрузов, у которых нагрузка на каждую ось превышает пять тонн — для дорог с асфальтовым покрытием, три тонны — для дорог с гравийным и грунтовым покрытием.

Дорожный комитет Ленинградской области вводит ограничения в период с 1 по 30 апреля.

Запрет коснется большегрузов, у которых нагрузка на каждую ось превышает пять тонн — для дорог с асфальтовым покрытием, три тонны — для дорог с гравийным и грунтовым покрытием.

Контролировать ход просушки будут передвижные посты весового контроля во всех районах Ленинградской области. За их работу отвечают организации, обслуживающие региональные трассы — ремонтно-строительные управления и специалисты ГКУ "Ленавтодор".

Ежегодная просушка дорог — необходимое условие сохранения опорной сети трасс. В период весенних паводков основание дорог медленно оттаивает и груженые машины могут нанести серьезный ущерб асфальтовому покрытию.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области,

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