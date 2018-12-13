Весенний праздник фонтанов в Петергофе "Гений и место"

Фонтаны в Петергофе уже начали новый рабочий сезон, но официальное открытие и традиционный праздник фонтанов пройдёт 18 мая.

Весенний праздник фонтанов стал уже традицией в Петергофе. Каждый год организаторы выбирают уникальную тему и готовят шоу. В этом году праздник посвятили Пушкину, так как в 2019 исполнилось 220 лет со дня рождения писателя. К тому же, Пушкин и сам был много раз в Петергофе на приемах. Кульминацией праздника станет запуск фонтанов, а над Большим дворцом и салют.

Место: Государственный музей-заповедник "Петергоф" (г. Петергоф, ул. Разводная, д. 2)

Цена: от 0 до 900 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: http://tour-market.by