Весенний Бот-парад Питерского Клуба Рыбаков «Открытая вода Санкт-Петербурга-2018»

21 апреля 2018 года Питерский Клуб Рыбаков, при поддержке Агентства Внешнего Транспорта Санкт-Петербурга проводит, уже ставший традиционным и общегородским мероприятием, 4-ый Бот-Парад маломерных судов.

В празднике примут участие более 200 экипажей из разных городов, более 500 участников окунутся в атмосферу весны и открытия навигации 2018 года для маломерных судов.

Старт регаты начнется от причала ГБУ СШОР "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта" на Петровской косе, д.9. Участники пройдут парадом под Ушаковским, Биржевым и Кировским мостами, не обойдя своим вниманием Стрелку Васильевского острова, Аврору и Петропавловскую крепость, проведут колонну своих судов по каналам Санкт-Петербурга. Парад сопровождают катера Агентства внешнего транспорта Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, МЧС и Поисково-Спасательной Службы.

В ходе мероприятия водомоторники смогут не только вспомнить навыки управления и сборки своих комплектов, но и сделать уникальные и незабываемые фото и видео кадры с водных просторах Питера.

Помимо водного марша участников и гостей ждет атмосфера семейного праздника, встреча с друзьями и новые знакомства, музыкальное сопровождение и полевая кухня. Спонсоры мероприятия продемонстрируют и расскажут о своих услугах и новинках, предоставят возможность тест-драйва лодочных комплектов. Сотрудники ГИМС и МЧС проведут необходимые и интересующие консультации.

Принять участие в Бот-Параде "Открытая Вода Санкт-Петербурга – 2018" могут, абсолютно, все желающие. Информационная поддержка, регистрация участников и обсуждение подготовки мероприятия осуществляется на сайте Бот-Парада: www.botparad.fisher.spb.ru и профильном форуме Питерского Клуба Рыбаков.

