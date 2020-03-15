Вертолет Минобороны случайно атаковал российскую многоэтажку

На место происшествия по жалобам на "громкий хлопок" прибыли сотрудники МЧС.

Вертолет Ми-35М Минибороны РФ случайно выстрелил по жилому дому в Чите. Об этом сообщило издание Baza.

По его данным СМИ, инцидент случился 14 марта на аэродроме Черемушки во время разряжения боекомплекта вертолета Ми-35М. Во время дежурной процедуры возник сбой, и вертолетное орудие выпустило снаряд калибром 23 мм в сторону жилых домов.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Снаряд угадил в здание и повредил остекление и балкон на третьем этаже здания. На место ЧП по жалобам на "громкий хлопок" прибыли сотрудники МЧС.

Информацию о выстреле подтвердили в Восточном военном округе. Теперь по факту случившегося проводится проверка. Командование части работает с местными властями по вопросу компенсации ущерба.

Фото: социальные сети

Видео: Youtube/Минобороны России