Сегодня в Петербурге будет шумно: Баста в здании, а Гуф и Птаха готовятся к баттлу

В Петербурге состоится рэп-баттл между Гуфом и Птахой.

В Санкт-Петербурге 6 февраля состоится битва двух титанов русского рэпа. Guf и и Птаха сойдутся лицом к лицу, чтобы высказать претензии друг к другу в рамках мероприятия. Чего стоит ожидать от столкновения экс-участников группы Центр стент известно сегодня вечером.

Известно, что судьей баттла станет Баста. Отметим, что Василий хорошо знаком с обоими рэперами.

Гуф сообщил своим поклонникам, что скоро выйдет новый трек, однако какой - зависит от итога баттла.

Новый альбом зависит от исхода завтрашнего события. От него зависит и мой настрой. Много идей по трекам, хочется много рэпа делать, но последнее время голова была занята только баттлом. Не нервничал я так давно. Понимаю, что это все увидят, будут обмусоливать, поэтому так волнуюсь. Я очень восприимчивый. Поэтому настроение зависит от исхода события. Даже не от решения судей, а просто от внутреннего состояния после баттла. Нравится все то, что происходит, потому что давно я так не концентрировался. За месяц написать 270 строчек - давно такого не было. Надо так же и альбом написать, мне говорят: "До мая! Давай". Гуф (Алексей Далматов)

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) объясняет свое участие так: "Хочу вернуть своего друга. Точнее, осадить его. Если после этого я увижу своего друга, я готов пожать ему руку и продолжить. Этот человек для меня больше значит, чем миллионы других людей", - цитирует артиста издание "The flow".

Стоит отметить, что организатор Versus Battle ресторатор -Александр Тимарцев согласился заплатить Гуфу (Алексею Долматову) два миллиона рублей за участие в баттле против рэпера Птахи (Давида Нуриева).

Давайте говорить честно: баттл будет ни о чем, но у него будет много просмотров. Я уверен, что этот баттл меня ничем не удивит, если только один из участников не обратится к Rickey F за гострайтингом. Гуф, 3 миллиона будет. Я дам тебе 2 миллиона, миллион Птахе, хорошо, давайте делать баттл.

Фото: The Flow, VSRAP

Видео: YouTube - ЦАО Records