Верная смерть бизнеса: неправильный вывод денег из компании

Как легально вывести деньги из компании и при этом не навредить бизнесу.

Не каждый собственник знает, как выводить деньги без ущерба для бизнеса. Одни тянут всё и не оставляют компании ни на развитие, ни на текущие потребности. Из-за этого предприниматели попадают в кассовые разрывы и загоняют бизнес в долги. Другие, наоборот, боятся взять лишнего, поэтому недовольны: работают много, а денег мало.

Вот наглядный пример, как поступать ни в коем случае нельзя!

Некий гражданин, имея свой бизнес, считал, что остаток в кассе на конец месяца — это прибыль. И постоянно брал из этих средств на свои нужды, не думая, как это отразится на компании.

Денег постоянно не хватало: то за аренду офиса заплатить нечем, то за связь, то за рекламу. Обычной практикой была задержка зарплат и выплата по частям. Ведь выведенные деньги исчезали сквозь пальцы как вода.

Ситуация, когда пришло время платить, а нечем, называется кассовым разрывом. Он неприятен тем, что из-за него компания не может полноценно работать, потому что нет денег на текущие потребности. Приходится брать в долг и перебиваться до следующих поступлений.

А ситуация такая происходит потому, что владельцы компаний просто напросто не могут отделить кошелек компании от своего собственного!

В итоге можно просто потерять бизнес раз и навсегда!

Стоить запомнить, что остаток на конец месяца или даже недели, дня, это не прибыль, которую владельцы могут забирать, когда им вздумается!

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Фото: организаторы