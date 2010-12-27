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В Петербурге буйный велосипедист открыл огонь по Hyundai Starex
Сегодня, 9:33
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Shdaria
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В Петербурге буйный велосипедист открыл огонь по Hyundai Starex

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В Петербурге на проезжей части велосипедист обстрелял иномарку и ее водителя.

В Петербурге вечером у дома №14 по улице Крыленко велосипедист не поделил дорогу с водителем иномарки, после чего разъяренный мужчина обстрелял автомобиль.

31 августа между велосипедистом и водителем Hyundai Starex вспыхнул конфликт на дороге. Не долго думая велосипедист выстрелил два раза  пассажира из пистолета, после чего направился в сторону Дальневосточного проспекта. 

Водитель иномарки не хотел оставлять ситуацию и догнал злоумышленника, поравнявшись с ним, тот снова совершил выстрел в открытое окно машины, а позже скрылся. 

Водитель получил пулевое ранение, его госпитализировали в больницу. 

Теги: новости петербург , новости спб , обстрелял иномарку , петербург , происшествия спб
Категории: Происшествия Новости СПб Лента новостей

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