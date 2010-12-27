В Петербурге буйный велосипедист открыл огонь по Hyundai Starex

В Петербурге на проезжей части велосипедист обстрелял иномарку и ее водителя.

В Петербурге вечером у дома №14 по улице Крыленко велосипедист не поделил дорогу с водителем иномарки, после чего разъяренный мужчина обстрелял автомобиль.

31 августа между велосипедистом и водителем Hyundai Starex вспыхнул конфликт на дороге. Не долго думая велосипедист выстрелил два раза пассажира из пистолета, после чего направился в сторону Дальневосточного проспекта.

Водитель иномарки не хотел оставлять ситуацию и догнал злоумышленника, поравнявшись с ним, тот снова совершил выстрел в открытое окно машины, а позже скрылся.

Водитель получил пулевое ранение, его госпитализировали в больницу.