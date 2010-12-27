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Велофестиваль - 2019
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

Велофестиваль - 2019

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Участников ждут экстремальные шоу и мастер-классы.

Фестиваль для всех, кто любит велосипедный спорт. На нем вы сможете раскрасить свое транспортное средство у профессионального художника, купить для него аксессуары, а также отремонтировать его. Узнать о ведущих изделиях и протестировать их. Все желающие смогут узнать правила ПДД для велосипедистов. 
Для гостей организуют вело-шоу, на котором каскадеры исполнят различные опасные трюки и маневры. Все желающие смогут полакомиться над фудкорте. Организаторы также обещают хорошую музыку и световое представление. 

Место: музей Стрит-арта, шоссе Революции 84АБ

Фото: vk.com/velofestival2019

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

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