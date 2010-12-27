Велофестиваль - 2019

Участников ждут экстремальные шоу и мастер-классы.

Фестиваль для всех, кто любит велосипедный спорт. На нем вы сможете раскрасить свое транспортное средство у профессионального художника, купить для него аксессуары, а также отремонтировать его. Узнать о ведущих изделиях и протестировать их. Все желающие смогут узнать правила ПДД для велосипедистов.

Для гостей организуют вело-шоу, на котором каскадеры исполнят различные опасные трюки и маневры. Все желающие смогут полакомиться над фудкорте. Организаторы также обещают хорошую музыку и световое представление.

Место: музей Стрит-арта, шоссе Революции 84АБ

Фото: vk.com/velofestival2019