Микроавтобус с великим князем Георгием Романовым перевернулся в Петербурге

Мужчина не пострадал в ДТП.

Визит великого князя Георгия Михайловича Романов в Петербург едва не закончился трагедией. Участник международного культурного форума попал в ДТП днем 14 ноября на Синопской набережной.

Частный микроавтобус влетел в дорожное ограждение и перевернулся вне проезжей части. По словам Романова, "его уберег Господь", процитировал телеканал "Царьград". Великий князь не пострадал в аварии, но был доставлен в госпиталь для обследования.

Георгий Романов является потомком династии Романовых. Родился в 1981 году в Мадриде, впервые побывал в России в 1992 году.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", imperialhouse.ru