Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Вечером электрички в сторону Луги останавливались из-за грозы
Сегодня, 8:55
0
lesjasap
298

Вечером электрички в сторону Луги останавливались из-за грозы

0
 
 

На перегоне в одну из электричек попала молния.

Вечером 18 июля произошла непредвиденная ситуация с пригородными поездами, направляющимися в сторону Луги. Из-за плохих погодных условия транспорт ходил с задержками. Как отмечают сотрудники Октябрьской железной дороги, были предприняты все необходимые меры, чтобы обеспечить минимальный ущерб по времени.

Причиной нестабильного графика движения электросоставов на Балтийском вокзале стала гроза. Первым остановившимся поездом стал семичасовой под номером 6125. Он замер на перегоне Строганово-Мшинская. Транспорт не смог продолжать движение из-за того, что у деревни Татьянино в него ударила молния. Поломку чинили более двух часов.

Поезда не успевали "следить" за расписанием от получаса до двух часов.

Фото: Pixabay.com

Все новости района
Теги:
Категории: Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

5