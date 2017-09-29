Вечерний Ургант омрачил премьеру "Крыма" в Петербурге

Вчера в кинозале "Родина" состоялась премьера долгожданной картины Алексея Пиманова "Крым". Наши корреспонденты побывали на показе и успели поговорить с режиссером и некоторыми актерами фильма.

На первый показ в Северной столице съехались почти все актеры фильма, за исключением Романа Курцына и Евгении Лаповой. Дело в том, что прямо в день вылета в Петербург актеров похитил Вечерний Ургант. И петербуржцы так и не смогли поделиться своими впечатлениями от просмотра с главными героями "Крыма".

Но нашим корреспондентам удалось поговорить с режиссером Алексеем Пимановым и узнать, что же в картине является основным лейтмотивом:

"Мы сделали такой фильм, который, мы считали, должен быть первым. Это фильм про любовь. Это фильм про то, что любовь сильнее ненависти. Это фильм про то, что с любимыми нельзя расставаться. Про попытку понять друг друга. Слава Бога, что после премьеры в Москве, Севастополе, Симферополе все подходят и говорят: "мы не ожидали, что мы услышим позицию всех. Мы не ожидали, что в этом кино будет так все сложно, сложно по отношениям". Все как и в жизни".

Борис Щербаков, перед показом фильма, рассказал гостям показа, что когда-то, много лет назад, его первый фильм показали именно в "Родине", и что сегодня, показ "Крыма" тоже символично проходит в этом месте. Актер считает, что картина удалась, она вышла серьезной и очень тонкой. Добрые фильмы, по его мнению, являются дефицитом сейчас, как в кинематографе, так и на телевидение. Но ее на экраны возвращает Алексей Пиманов своими фильмами.

Павел Крайнов, играющий самого отрицательного персонажа в "Крыму" рассказал Piter.TV, что он вынес после съемок этого проекта для себя:

"Я благодарен Алексею, что он дал мне возможность сыграть эту роль, она, мягко сказать, неоднозначная, вы увидите сами. У нас получилось сделать отрицательного героя не отрицательным. Это главное, что я вынес для себя: как мы смогли это синтезировать, преобразить и преобразовать заранее отрицательного героя в героя, которому, я надеюсь, сопереживаешь".

На все обвинения в выпушенном фильме-агитации, режиссер отвечает, что он и его команда не снимали "кино-агитку", а-ля, "Крым наш!". А напротив, главное в фильме любовь между людьми, а не громогласные лозунги. Алексей пытается объяснить зрителям: "вы посмотрите – если не заплачете, у вас сердца нет".

Видео: Piter.TV

Георгий Мазуренко, Ирина Риччи