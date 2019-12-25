Вблизи железнодорожной станции Волховстрой задержали наркокурьера

По месту жительства задержанной проведен обыск, в ходе которого изъято еще 8 свертков с порошкообразным веществом внутри, а также денежные средства в сумме 164 тысяч рублей.

В среду, 2 марта, в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО сообщили Piter.tv, что на перегоне станций Волховстрой1 – Волховстрой 2 задержали жительницу Волхова, которую подозревают к распространению запрещенных веществ.

Машину женщины досмотрели и нашли там дамскую сумочку с 38 полиэтиленовыми свертками. Злоумышленница пояснила, что это наркотическое средство. Обыск также провели по месту жительства: там изъяли еще 8 свертков с порошкообразным веществом внутри, а также денежные средства в сумме 164 тысяч рублей. Согласно экспертизе, изъятые вещества являются смесями, содержащими наркотические средства – метадон (фенодон, долофин) и карфентанил, общей массой около 117 грамм.

Предполагается, что подозреваемая должна была разместить в Волхове "закладки". Отмечается, что задержанная была ранее судима за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: Piter.tv