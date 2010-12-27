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Жителям двух районов Петербурга не хватает работы поливочной техники
Сегодня, 13:32
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lesjasap
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Жителям двух районов Петербурга не хватает работы поливочной техники

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В Кировском и Петродворцовом районе сообщили о нарушениях требований к поливке улиц города.

Петербуржцы просят власти чаще поливать улицы города во время летней жары. Такие обращения поступили в местную администрацию от жителей Кировского и Петродворцового районов.

Согласно правилам благоустройства города, в условиях аномальных высоких температур по дорогам должна ездить специальная поливочная техника. Машины выезжают при плюс 25 градусов по Цельсию. Об этом рассказали в пресс-службе николая Бондаренко, ответственного за Комитет.

Выяснилось, что в каждом районе Петербурга работает по одной спецмашине. Интервал между "сеансами" поливки не должен превышать шести часов. Однако. по информации от местных жителей, периодичность все же нарушается.

Фото: Pixabay.com
 

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Категории: Новости СПб Картина дня

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