В заброшенном доме в Колпине заживо сгорел мигрант

В Колпинском районе неизвестный мигрант сгорел в заброшенном доме.

В ночь на 24 сентября в Колпине на Финляндской улице заживо сгорел человек. Пострадавший оказался мигрантом, который жив в заброшенном доме. Пожар начался около десяти часов вечера. К моменту приезда спасателей здание уже полностью выгорело.

Специалисты считают, что мужчина, чье тело было обнаружено при ликвидации последствий возгорания, имел азиатскую внешность. Ему было около 35-45 лет. Документы при нем найдены не были.

По сообщениям экспертов, следов насильственной смерти не обнаружены. По наиболее вероятной причине, мужчина задохнулся угарным газом. По предварительной версии, пожар разгорелся из-за непотушенной сигареты.