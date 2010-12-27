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В заброшенном доме в Колпине заживо сгорел мигрант
Сегодня, 8:21
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lesjasap
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В заброшенном доме в Колпине заживо сгорел мигрант

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В Колпинском районе неизвестный мигрант сгорел в заброшенном доме.

В ночь на 24 сентября в Колпине на Финляндской улице заживо сгорел человек. Пострадавший оказался мигрантом, который жив в заброшенном доме. Пожар начался около десяти часов вечера. К моменту приезда спасателей здание уже полностью выгорело.
 
Специалисты считают, что мужчина, чье тело было обнаружено при ликвидации последствий возгорания, имел азиатскую внешность. Ему было около 35-45 лет. Документы при нем найдены не были. 
 
По сообщениям экспертов, следов насильственной смерти не обнаружены. По наиболее вероятной причине, мужчина задохнулся угарным газом. По предварительной версии, пожар разгорелся из-за непотушенной сигареты. 
Теги: колпино , мигрант , пожар
Категории: Новости СПб

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