На "Газпром Арене" пройдет выставка в честь Юрия Морозова

Основу экспозиции составят страницы тренерских дневников наставника из собрания клубного музея.

В воскресенье, 12 мая, на "Газпром Арене" откроется выставка, посвященная дню рождения тренера Юрия Морозова. Об этом сообщатся на сайте "Зенита".

Сине-бело-голубые рассказали, что основу экспозиции составят страницы тренерских дневников Морозова из собрания клубного музея. В них наставник описывал свое видение футбола, рассуждал о спортивном совершенстве и анализировал выступления своей команды.

Юрий Андреевич Морозов возглавил "Зенит" в конце 1970-х. Под его руководством петербургские футболисты впервые в истории завоевали медали чемпионата СССР, а позднее стали призером чемпионата России. Морозов скончался 15 февраля 2005 года. Похоронен на Сестрорецком кладбище.

Фото: ФК "Зенит"