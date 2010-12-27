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В Тюменском военном училище от менингита умер 18-летний курсант
Сегодня, 11:56
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MShaffter

В Тюменском военном училище от менингита умер 18-летний курсант

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Еще 21 человек находятся в инфекционной больнице.

В Тюменском военном училище вспышка менингита, из-за которой погиб один из курсантов.

ЧП произошло в Тюменском Высшем военно-инженерном командном училище. Утром 8 ноября в больницу поступил в крайне тяжелом состоянии один из курсантов. Ему были проведены необходимые диагностические исследования, которые выявили у молодого парня менингит. Несмотря на усиленное лечение в реанимационном отделении, курсант скончался через несколько часов.

В целях профилактики 21 курсант госпитализированы в инфекционную больницу. По сообщениям в местных СМИ, молодой человек неоднократно жаловался на плохое самочувствие, но его лечили в воинской части, не проведя диагностики.

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Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество,

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