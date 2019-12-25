В три часа дня дороги Петербурга уже загружены на 7 баллов

В лучшую сторону ситуация изменится только после восьми часов вечера.

К трем часам дня во вторник, 7 декабря, несмотря на то, что до вечернего час-пика остается несколько часов, дороги Петербурга уже загружены на 7 баллов. До этого оценка загруженности варьировалась от 5 до 6 баллов.

На данный момент "бордовым" окрашены Садовая улица, Невский проспект, 2-я Советская улица, Суворовский проспект, проспект Бакунина, Полтавская улица, набережная Обводного канала, улица Марата, Владимирский проспект, Гороховая улица, часть Московского проспекта, Большая Конюшенная улица, набережная реки Мойки.

Также "стоят" Троицкий мост, Кронверкская набережная, Каменноостровский проспект, Большая Пушкарская улица, Кантемировская улица и ряд других магистралей.

Ситуация с "покраснением" дорог не изменится вплоть до 9 часов вечера. В 6-7 часов вечера, уже в час-пик, дороги будут загружены на 9 баллов.

Фото: Скриншот "Яндекс"; Piter.tv