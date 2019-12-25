По словам эксперта, избыток осадков прогнозируется в некоторых регионах Северо-Западного федерального округа.

В трех округах России в марте ожидается избыток осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью "ТАСС".

По словам эксперта, избыток осадков прогнозируется в некоторых регионах Северо-Западного федерального округа, а также Урала и Сибири. Вильфанд добавил, что избыток также будет отмечаться на территории от Оби и до восточной границы Сибирского федерального округа.

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Фото: Piter.tv