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В трех округах России в марте ожидается избыток осадков
Сегодня, 8:03
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В трех округах России в марте ожидается избыток осадков

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По словам эксперта, избыток осадков прогнозируется в некоторых регионах Северо-Западного федерального округа.

В трех округах России в марте ожидается избыток осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью "ТАСС".

По словам эксперта, избыток осадков прогнозируется в некоторых регионах Северо-Западного федерального округа, а также Урала и Сибири. Вильфанд добавил, что избыток также будет отмечаться на территории от Оби и до восточной границы Сибирского федерального округа.

Ранее мы сообщали, что глыба льда пробила машину на 9-й линии Васильевского острова.

Фото: Piter.tv

Теги: весна, март, осадки, погода, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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