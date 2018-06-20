В субботу жителей Ленобласти ожидают перепады температур: днем +12 градусов, ночью -8

Синоптики также предупреждают о возможной гололедице в утреннее и ночное время суток на дорогах региона.

Жителей Выборга и Ленобласти в предстоящую субботу, 6 апреля, ожидают резкие перепады температуры. Так, днем на территории региона обещают теплую, солнечную погоду до +12 градусов, а уже в ночное время суток значительное похолодание до -8 градусов. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В Ленобласти ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью ветер слабый, днем северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 гр., местами до -8 гр., днем +7…+12 гр. ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

Синоптики также предупреждают о возможной гололедице в утреннее и ночное время суток на дорогах региона.

Источник: ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

Фото: "Интересный Выборг"