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В субботу пройдет прямая линия с губернатором Петербурга
Сегодня, 14:11
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В субботу пройдет прямая линия с губернатором Петербурга

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Вопросы главе города можно задать, позвонить по телефону: 246-79-49.

В субботу, 25 декабря в 15:00 состоится прямая линия с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района. 

Вопросы главе города можно задать, позвонив по телефону: 246-79-49. Также можно направить обращение через специально оборудованные ящики в районных администрациях. Для этого необходимо указать свои контактные данные для обратной связи. 

Трансляция прямой линии будет вестись на телеканале "Санкт-Петербург", на странице губернатора ВКонтакте и на официальных ресурсах правительства  в социальных сетях. 

Фото: Piter.TV

Теги: александр беглов, прямая линия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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