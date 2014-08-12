В субботу пройдет прямая линия с губернатором Петербурга

Вопросы главе города можно задать, позвонить по телефону: 246-79-49.

В субботу, 25 декабря в 15:00 состоится прямая линия с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

Вопросы главе города можно задать, позвонив по телефону: 246-79-49. Также можно направить обращение через специально оборудованные ящики в районных администрациях. Для этого необходимо указать свои контактные данные для обратной связи.

Трансляция прямой линии будет вестись на телеканале "Санкт-Петербург", на странице губернатора ВКонтакте и на официальных ресурсах правительства в социальных сетях.

Фото: Piter.TV