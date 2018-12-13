В субботу и воскресенье в Выборге пройдет "Фитнес-конвенция 2019"

В течение двух дней представители бизнес-сообществ, а также жители и гости города станут участниками веселой эстафеты, мастер-классов от ведущих фитнес-тренеров, тренинга-семинара на тему: "Стрессоустойчивость - необходимое качество успешного руководителя" и другое.

В предстояшие субботу и воскресенье, 18 и 19 мая, в Выборге пройдет Фитнес-конвенция 2019. Мероприятие приурочено к Году ЗОЖ в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В течение двух дней представители бизнес-сообществ, а также жители и гости города станут участниками веселой эстафеты, мастер-классов от ведущих фитнес-тренеров, тренинга-семинара на тему: "Стрессоустойчивость - необходимое качество успешного руководителя" и другое. Также будет работать выставка-продажа товаров и услуг предпринимателей Выборга и района.

Организаторами мероприятия выступают администрация МО "Выборгский район", НП "Совет делового сотрудничества и поддержки предпринимательства".

Программа:

18 мая

10.00 - веселая эстафета "Фитнес для эмоций" с участием представителей выборгских бизнес-сообществ.

Место проведения: стадион "Водник" (Петровский микрорайон).

Предварительная запись регистрации участников по телефону: 8 (951) 656-03-07.

11.00 - акция "Здоровый город". Все желающие смогут принять участие в мастер-классах от ведущих фитнес тренеров г. Выборга.

Место проведения: стадион "Водник" (Петровский микрорайон).

16.00 - тренинг-семинар "Стрессоустойчивость - необходимое качество успешного руководителя".

Место проведения: г. Выборг, ул. Подгорная, д. 17, Институт экономической безопасности, аудитория № 206.

19 мая

12.00-17.00 - выставка-продажа товаров и услуг предпринимателей города и района,

мастер-классы, "круглый стол" с предпринимателями, лекция-тренинг.

Место проведения: ТРК "Кубус", 3-й этаж.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО