В субботу и воскресенье в Выборге пройдет "Фитнес-конвенция 2019"

В предстояшие субботу и воскресенье, 18 и 19 мая, в Выборге пройдет Фитнес-конвенция 2019. Мероприятие приурочено к Году ЗОЖ в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
В течение двух дней представители бизнес-сообществ, а также жители и гости города станут участниками веселой эстафеты, мастер-классов от ведущих фитнес-тренеров, тренинга-семинара на тему: "Стрессоустойчивость - необходимое качество успешного руководителя" и другое. Также будет работать выставка-продажа товаров и услуг предпринимателей Выборга и района.
Организаторами мероприятия выступают администрация МО "Выборгский район", НП "Совет делового сотрудничества и поддержки предпринимательства".
Программа:
18 мая
10.00 - веселая эстафета "Фитнес для эмоций" с участием представителей выборгских бизнес-сообществ.
Место проведения: стадион "Водник" (Петровский микрорайон).
Предварительная запись регистрации участников по телефону: 8 (951) 656-03-07.
11.00 - акция "Здоровый город". Все желающие смогут принять участие в мастер-классах от ведущих фитнес тренеров г. Выборга.
Место проведения: стадион "Водник" (Петровский микрорайон).
16.00 - тренинг-семинар "Стрессоустойчивость - необходимое качество успешного руководителя".
Место проведения: г. Выборг, ул. Подгорная, д. 17, Институт экономической безопасности, аудитория № 206.
19 мая
12.00-17.00 - выставка-продажа товаров и услуг предпринимателей города и района,
мастер-классы, "круглый стол" с предпринимателями, лекция-тренинг.
Место проведения: ТРК "Кубус", 3-й этаж.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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