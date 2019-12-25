В субботу Петербург ждут дожди и мокрый снег

В течение дня температура будет колебаться между отметками + 4 и + 6 градусов.

В субботу, 11 апреля, Северную столицу ждут дожди и мокрый снег. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Михаил Леус, ведущий специалист погодного центра "Фобос".

В течение дня велика вероятность стать свидетелем кратковременных осадков в виде дождя или мокрого снега. Столбик термометра при этом будет достигать температуры + 4 или + 6 градусов.

Северо-западный ветер разгонится до 10 метров в секунду, а атмосферное давление будет расти и к концу дня составит 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Ранее мы писали, что из-за теплой погоды в Петербурге загорелся торф.

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