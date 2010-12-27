В среду в Петербурге будет дождь и +28

Гидрометцентр рассказал о погоде на ближайшие сутки в Петербурге.

В среду в Петербурге синоптики прогнозируют продолжение летней жары. Температура воздуха прогреется до плюс 28 градусов по Цельсию. Ситуацию не исправят даже дожди, которые могут накрыть город во второй половине дня. Осадки будут носить кратковременный характер.

На территорию Северной столицы придет юго-восточный и восточный ветер. Его скорость достигнет двух метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ночью ожидается незначительное понижение температуры до плюс 20 градусов.

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