В среду в Петербурге на целый день зарядят дожди

Местным жителям придется готовить зонтики перед выходом на улицу.

Представители городского Гидрометцентра предупреждают петербуржцев о дождливой среде. По данным от синоптиков, 15 августа на территории Северной столицы в течение всего дня будут выпадать осадки. При этом, ожидается облачная погода с прояснениями.

Днем температура доберется до плюс 18 градусов, ночью - понизится до плюс 15. Будет дуть восточный и северо-восточный ветер. Его порывы достигнут скорости в 4-5 метров в секунду. Влажность воздуха останется в пределах 70 процентов. Атмосферное давление останется в пределах нормы, но будет незначительно понижаться.

Фото: Pixabay.com