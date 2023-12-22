В спецвыпуске проекта "Всюду Буду" участники посетили бывшую школу №1 в Беслане

В специальном выпуске тревел-шоу "Всюду Буду" участники посетили бывшую школу №1 города Беслан в Северной Осетии. В учебном учреждении в сентябре 2004 года был совершен теракт. Память почтили автор и ведущая проекта Евгения Юркина, музыканты Kamazz (Денис Камазз), Исайя (Александр Панасюк), Adam Maniac (Ислам Яралиев) и блогеры Анастейша (Анастасия Павликова), Майор Гром (Влад Казаков), Ольга и Лариса Кравцовы.

Проект "Всюду Буду" рассказал про жителей и историю Северной Осетии. Команда поговорила с жителями и очевидцами трагедии в выпуске.

Где-то в 9:30 раздались выстрелы, когда я выбежала в лоджию. Смотрю, пять или шесть бородатых мужчин, окружили школу и загнали больше 1000 человек. Поначалу им давали только воду, а после перестали. Террористы потребовали, чтоб зашел наш президент Дзасохов Александр и освободил заключенных из тюрьмы. Жительница Северной Осетии

Автор шоу Евгения Юркина отметила, что "этот выпуск не оставит равнодушным абсолютно никого, и в момент съемок плакала вся команда".

Спецвыпуск о Беслане доступен на YouTube и во "ВКонтакте".

Фото: предоставлено авторами проекта